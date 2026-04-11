IRIB: Иран опроверг сообщения о пересечении кораблями ВМС США Ормузского пролива

Американские военные корабли не пересекали Ормузский пролив. Об этом пишет IRIB со ссылкой на источник.
«Один из представителей высшего командования Ирана в интервью гостелерадиокомпании опроверг сообщения Axios о пересечении кораблями американских ВМС Ормузского пролива», — говорится в заявлении.
Ранее репортёр Axios Барак Равид сообщил, что несколько кораблей Военно-морских сил США якобы пересекли Ормузский пролив.
В Белом доме заявляли, что у США есть запасной план по Ормузскому проливу.
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении договорённостей по Ормузскому проливу.
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.