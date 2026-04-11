США и Иран продолжают обмениваться письменными сообщениями в Исламабаде

По её данным, между сторонами сохраняются серьёзные разногласия, однако обе делегации предпринимают активные усилия для их преодоления. По данным агентства Tasnim, ключевые противоречия касаются вопроса о контроле над Ормузским проливом.
Как сообщает CNN со ссылкой на пакистанский источник, переговоры между Тегераном и Вашингтоном могут продлиться до позднего вечера и возобновиться в воскресенье. Отмечается, что в зале переговоров также находятся премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и главнокомандующий армией, фельдмаршал Асим Мунир.
Ранее сообщалось, что контроль над Ормузским проливом стал камнем преткновения в переговорах США и Ирана. По данным западных СМИ, диалог между Вашингтоном и Тегераном, проходящий при посредничестве Пакистана, достиг тупиковой точки. Причиной стали непримиримые позиции сторон: Иран настаивает на единоличном суверенитете над проливом и введении платы за проход судов, в то время как США не согласны с такими условиями.
