Иран и США начали третий раунд консультаций в Исламабаде

ТЕГЕРАН, 11 апр — РИА Новости. Делегации Ирана и США начали третий раунд переговоров в Исламабаде, этот раунд консультаций проходит при участи пакистанских официальных лиц, выступающих в качестве посредников, передает иранское агентство Tasnim.

«Несколько минут назад делегации переговорщиков Ирана и США приступили к новому раунду консультаций с участием пакистанских официальных лиц, которые выступают в качестве посредников», — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
