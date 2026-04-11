Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Исламабаде начался третий раунд переговоров между делегациями США и Ирана

В столице Пакистана стартовал третий раунд прямых переговоров между делегациями Ирана и Соединённых Штатов. Такой информацией делится иранское государственное телевидение.

Источник: Life.ru

Переговорный процесс начался в Исламабаде в субботу, 11 апреля. В течение дня стороны провели два раунда консультаций. Как утверждают в Иране, представители Соединённых Штатов продолжают настаивать на своих «эксцентричных» требованиях.

Иран на переговорах представлен председателем парламента Мохаммадом-Багером Галибафом, министром иностранных дел Аббасом Аракчи, руководителем совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и главой Центрального банка Абдольнасером Хеммати. В делегацию США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее сообщалось, что контроль над Ормузским проливом стал камнем преткновения в переговорах США и Ирана. По данным западных СМИ, диалог между Вашингтоном и Тегераном, проходящий при посредничестве Пакистана, достиг тупиковой точки. Причиной стали непримиримые позиции сторон: Иран настаивает на единоличном суверенитете над проливом и введении платы за проход судов, в то время как США не согласны с такими условиями.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

