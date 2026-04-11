Бюрократы Британии и ЕС не смогут всех всегда обманывать, заявил Дмитриев

Ранее на этой неделе несколько улиц в Дублине и несколько автомагистралей были заблокированы тракторами и грузовиками в результате протестов против повышения цен на топливо. Протестующие также заблокировали доступ к топливным терминалам в населенных пунктах Фойнс, Голуэй и Уайтгейт. В четверг власти Ирландии отправили запрос вооруженным силам страны для помощи в разгоне протестов. Как сообщают местные СМИ, на фоне протестов топливо закончилось более чем на 100 автозаправочных станциях.