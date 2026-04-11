В «Арисе» обеспокоены отсутствием результативных действий у Кокорина в этом сезоне

Гендиректор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался об отсутствии результативных действий у Александра Кокорина в текущем сезоне.
«Кокорин не играл по одной простой причине — не был готов с медицинской точки зрения, после травмы он восстанавливался 3−4 месяца. Но с тех пор как вернулся, выходит в каждом матче, иногда в основе, иногда — на замену. Но пока результативных действий нет, и косвенно или напрямую это влияет и на игровое время тоже», — приводит его слова «РБ Спорт».
Также он ответил, довольны ли Александром в клубе.
«В целом Александром мы довольны, но когда нападающий не забил в чемпионате ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи, безусловно, это беспокоит. Но ждем, что это случится в самый решающий момент».
