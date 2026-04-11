Последние освобождённые из украинского плена куряне вернулись на Родину

Семеро курян, которых сегодня вернули с территории Украины, доставлены в Курск. Их автобус прибыл в один из пунктов временного размещения, где собрались родные, медики и представители местных властей, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

Все эти люди незаконно удерживались на территории Сумской области. Они стали последними из числа пленённых киевским режимом.

Утром омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что группа покинула Украину и движется в сторону Белоруссии. Позже она лично встретила возвращающихся на пограничном переходе.

Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что регион направил за людьми собственный транспорт и бригаду врачей. Среди освобождённых — пять женщин и двое мужчин. Самому взрослому человеку 91 год.

У нескольких освобождённых есть проблемы со здоровьем. Одна из женщин полностью потеряла зрение.

Напомним, в период вторжения в Курскую область украинские военные принудительно вывозили гражданское населения из приграничных районов. Людей сначала доставляли в интернат города Суджа, а затем переправляли в Сумскую область. Там их удерживали нелегально и использовали в пропагандистских целях. Сами пострадавшие сообщают, что военнослужащие ВСУ обманом обещали им свободу, но вместо этого пленили и применяли методы психологического воздействия.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше