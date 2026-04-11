Последние освобождённые из украинского плена куряне вернулись на Родину

Все эти люди незаконно удерживались на территории Сумской области. Они стали последними из числа пленённых киевским режимом.
Утром омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что группа покинула Украину и движется в сторону Белоруссии. Позже она лично встретила возвращающихся на пограничном переходе.
Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что регион направил за людьми собственный транспорт и бригаду врачей. Среди освобождённых — пять женщин и двое мужчин. Самому взрослому человеку 91 год.
У нескольких освобождённых есть проблемы со здоровьем. Одна из женщин полностью потеряла зрение.
Напомним, в период вторжения в Курскую область украинские военные принудительно вывозили гражданское населения из приграничных районов. Людей сначала доставляли в интернат города Суджа, а затем переправляли в Сумскую область. Там их удерживали нелегально и использовали в пропагандистских целях. Сами пострадавшие сообщают, что военнослужащие ВСУ обманом обещали им свободу, но вместо этого пленили и применяли методы психологического воздействия.
