Напомним, в период вторжения в Курскую область украинские военные принудительно вывозили гражданское населения из приграничных районов. Людей сначала доставляли в интернат города Суджа, а затем переправляли в Сумскую область. Там их удерживали нелегально и использовали в пропагандистских целях. Сами пострадавшие сообщают, что военнослужащие ВСУ обманом обещали им свободу, но вместо этого пленили и применяли методы психологического воздействия.