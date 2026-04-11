В Лондоне задержали более 200 человек за поддержку Palestine Action

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Число демонстрантов, задержанных в центре Лондона за поддержку запрещенного пропалестинского движения Palestine Action, выросло до 212. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.
По его информации, акция протеста, проходившая на Трафальгарской площади, уже завершилась. Однако, с учетом задержки с подведением статистики, общее число задержанных может вырасти.
Как сообщил телеканал Sky News, среди доставленных в полицейский участок оказался один из основателей и действующих участников британской музыкальной группы Massive Attack Роберт дель Ная. Он, как и многие другие участники протеста, держал в руке плакат с надписью: «Я против геноцида. Я поддерживаю Palestine Action», что служит основанием для задержания, учитывая запрещенный статус организации.
Это первая акция с того момента, как 13 февраля Высокий суд Англии и Уэльса признал незаконным запрет движения. Правительство Великобритании оспорило это решение.
Движение было внесено в черный список в Великобритании организаций 5 июля. Членство в Palestine Action, участие в собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета организации на акциях протеста в ее поддержку по всей стране были задержаны более 3 тыс. человек, из них 2,4 тыс. — в Лондоне.