Под Пермью возбудили дело после смертельного ДТП с многодетной матерью

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Пермском крае, в котором погибла многодетная мать.
Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК», — говорится в сообщении.
Речь идёт о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.
По данным ведомства, поводом стали публикации в СМИ, в том числе информация о том, что водитель мог переместить тело погибшей.
Эти обстоятельства проверяются.
