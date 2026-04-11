Под Пермью возбудили дело после смертельного ДТП с многодетной матерью

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Пермском крае, в котором погибла многодетная мать.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК», — говорится в сообщении.

Речь идёт о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

По данным ведомства, поводом стали публикации в СМИ, в том числе информация о том, что водитель мог переместить тело погибшей.

Эти обстоятельства проверяются.

Ранее прокуратура Татарстана сообщала о гибели четырёх человек в аварии с участием легкового автомобиля и трактора.

Также в Госавтоинспекции Москвы заявляли, что два человека погибли в результате наезда на остановившийся автомобиль на Северо-Восточной хорде.