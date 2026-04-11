В Курск прибыли последние семь россиян, возвращенные из украинского плена

Хинштейн: в Курск прибыли последние семь россиян, возвращенные из плена.

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Последние семь курян, возвращенные из украинского плена, прибыли в Курск, их разместили в ПВР, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Курск встретил своих людей! Возвращённые сегодня из украинского плена куряне прибыли домой», — сообщил Хинштейн на платформе Max.

Губернатор отметил, что всех жителей приграничья разместили в пунктах временного размещения. Их обеспечат всеми необходимыми вещами. Уточняется, что сейчас с вернувшимися работают медики и сотрудники ПВР.

«Возвращение людей — большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова. Эти люди — последние из числа насильно удерживаемых украинской стороной, по данным Украины. Но, к сожалению, не последние из числа пропавших без вести жителей приграничья — их в реестре остаётся 381 человек», — добавил глава региона.

Как сообщила ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, всего 165 курских жителей незаконно удерживали на Украине с 2024 года, последние семь возвращены в Россию в субботу.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
