В Курск прибыли последние семь россиян, возвращенные из украинского плена

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Последние семь курян, возвращенные из украинского плена, прибыли в Курск, их разместили в ПВР, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Курск встретил своих людей! Возвращённые сегодня из украинского плена куряне прибыли домой», — сообщил Хинштейн на платформе Max.
Губернатор отметил, что всех жителей приграничья разместили в пунктах временного размещения. Их обеспечат всеми необходимыми вещами. Уточняется, что сейчас с вернувшимися работают медики и сотрудники ПВР.
«Возвращение людей — большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова. Эти люди — последние из числа насильно удерживаемых украинской стороной, по данным Украины. Но, к сожалению, не последние из числа пропавших без вести жителей приграничья — их в реестре остаётся 381 человек», — добавил глава региона.
Как сообщила ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, всего 165 курских жителей незаконно удерживали на Украине с 2024 года, последние семь возвращены в Россию в субботу.