Журова: весь мир хочет видеть выступления Гуменника

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова уверена, что после Олимпиады фигуриста Петра Гуменника запомнил весь мир.
«Его запомнил весь мир, и, думаю, все хотят, чтобы эти выступления повторялись. Все хотят смотреть на наших спортсменов, не только на Петра. Но они молодые ребята, поэтому у них всё впереди. Мы надеемся, что к конгрессу ISU у них будет какое-то просветление и наших ребят допустят», — приводит её слова РИА Новости.
Она также отметила, что Гуменник показал на Играх в Италии самозабвенное катание.
Гуменник в минувшем сезоне выиграл квалификационный олимпийский турнир, а на Играх в Италии стал шестым.
Ранее Гербольдт заявила, что у Гуменника есть огромный потенциал, который он может реализовать.