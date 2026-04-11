Хинштейн: вернувшихся из украинского плена курян разместили в ПВР

Возвращённые из украинского плена семь курян прибыли в Курск, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Всех жителей приграничья разместили в ПВР. Как и обещал, людей обеспечат всеми необходимыми вещами. Также выдали сертификаты, каждый на 30 тыс. рублей — это региональная помощь для покупки самого нужного на первое время», — написал он в МАХ.
11 апреля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 175 на 175.
Из украинского плена были также освобождены последние семеро жителей Курской области.
Помощник российского лидера Владимир Мединский назвал тяжёлым процесс согласования обмена между Москвой и Киевом. Также, по его словам, киевский режим насильно удерживал в качестве заложников семь жителей Курской области, вернувшихся в Россию.