МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Обмен пленными между украинской и российской сторонами согласовывался долго и тяжело. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.
В своем Telegram-канале он написал, что перед Пасхой военные РФ провели очень сложный обмен пленными 175 на 175, добавив, что обмен согласовывался тяжело и долго.
Домой также вернулись семь жителей Курской области. Речь идет о людях, которых Киев насильно удерживал как заложников.
Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.Читать дальше