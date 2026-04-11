В Иране заявили, что Ормузский пролив будет открыт только с разрешения Тегерана

ТЕГЕРАН, 11 апреля. /ТАСС/. Только Иран может дать указание на открытие Ормузского пролива для осуществления судоходства. Об этом на фоне переговоров между Тегераном и Вашингтоном заявил глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи.
«Ормузский пролив может быть открыт только с разрешения Ирана, а не при помощи публикаций в виртуальном пространстве», — написал он в Х.
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.