Два человека ранены при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Два мирных жителя получили ранения в результате удара дрона ВСУ в Белгородской области.
Инцидент произошёл на участке дороги Зозули — Грузское Борисовского округа.
«От удара дрона ВСУ рядом с автомобилем ранены два мирных жителя», — сообщили в оперштабе региона.
Отмечается, что у мужчины зафиксированы осколочные ранения спины, у женщины — плеча, спины и ног.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
«Информация о последствиях уточняется», — говорится в сообщении.
Ранее в Херсонской области при атаке беспилотника пострадал человек, также ранения получили жители Курской и Белгородской областей.
