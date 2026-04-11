Симоньян: меня радует поддержка людей, прочитавших «В начале было Слово — в конце будет Цифра»

Многие люди, прочитавшие книгу главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра», пишут ей письма о том, что благодаря произведению они пришли к Господу.
Об этом Маргарита Симоньян рассказала в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
«Меня радует поддержка людей. Меня радует, что огромное количество людей, которые прочитали мою книгу, мне пишут о том, что они благодаря этой книге пришли к Господу. Я её писала для этого. И Тигран каждый день об этом говорил, что мы для этого её пишем», — сказала главред RT.
Сама Маргарита Симоньян, получившая специальный приз жюри национальной литературной премии «Слово», призналась, что считает эту книгу делом своей жизни.
Как отметил в своей рецензии профессор МГИМО Генри Сардарян, произведение следует рассматривать не только как художественный текст, но и как философское предупреждение о рисках постгуманистического проекта.