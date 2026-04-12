Мирра Андреева: если честно, моя жизнь пролетает мимо меня

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что её жизнь «пролетает мимо неё».

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что её жизнь «пролетает мимо неё».

«Если честно, моя жизнь пролетает мимо меня. Через два года мне будет уже 20. Я так привыкла, что мне 17—18, что я тинейджер и новичок в этом всём. Теперь ощущается, будто я в туре достаточно долго и никто меня не воспринимает как прежде. Для меня начался новый этап, когда все видят во мне оппонента, которого они сами хотят обыграть, так что мне будет нелегко», — приводит её слова РИА Новости.

11 апреля Мирра обыграла в полуфинале турнира WTA в Линце представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (6:4, 6:1).

В финале Андреева сыграет с Анастасией Потаповой, которая представляет Австрию.

Ранее Андреева осталась на десятом месте в рейтинге WTA.