Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в пасхальном богослужении в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин посетил московский храм Христа Спасителя, чтобы принять участие в торжественном пасхальном богослужении. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Вместе с главой государства в Храме Христа Спасителя присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин и Сергей Собянин в Храме Христа Спасителя.

Визит главы государства традиционно связан с празднованием одного из главных православных праздников — Пасхи, которая символизирует духовное обновление и надежду. Богослужение проходит в торжественной обстановке и собирает множество верующих.

KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию Пасхальной литургии в Храме Христа Спасителя.

