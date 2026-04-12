Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил московский храм Христа Спасителя, чтобы принять участие в торжественном пасхальном богослужении. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Вместе с главой государства в Храме Христа Спасителя присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.
Визит главы государства традиционно связан с празднованием одного из главных православных праздников — Пасхи, которая символизирует духовное обновление и надежду. Богослужение проходит в торжественной обстановке и собирает множество верующих.
