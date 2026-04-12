Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой.
«Дорогие братья и сёстры, сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Святой Пасхи… Христос воскрес — значит, есть ради чего жить. Христос воскрес — значит, мы уже никогда не будем одиноки. Христос воскрес — и никакие земные невзгоды и тяготы нам не страшны», — сказал он.
Патриарх призвал поддерживать нуждающихся и скорбящих, помогать больным и одиноким, а также благодарить тех, кто трудится рядом с нами.
В эти минуты в храме Христа Спасителя в Москве проходит ночное Пасхальное богослужение. Церемонию проводит патриарх Кирилл. RT ведёт прямую трансляцию.
Президент России Владимир Путин прибыл на Пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Он традиционно посещает службу в честь главного православного праздника.