Симоньян рассказала, что у Кеосаяна во время госпитализации была пневмония

Режиссёр Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
В эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ она сообщила, что весь день перед госпитализацией супруг провёл на ногах, а вечером приехал на день рождения вместе с Симоньян к общей подруге.
«И всё. Это был последний вечер», — сказала она.
Буквально на второй или на третий день после госпитализации врачи сообщили, что у Кеосаяна повреждён мозг, добавила главред RT.
«Я всё равно ходила же каждый день, с ним разговаривала, читала ему, молилась. Он мне отвечал, насколько это возможно, как врачи говорили, рефлекторно. Глаза открывал, смотрел», — рассказала она в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой.
Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни 26 сентября 2025 года.
В феврале Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна, которая будет выдаваться «просто хорошим, правильным людям».