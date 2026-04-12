Симоньян рассказала, что у Кеосаяна во время госпитализации была пневмония

Режиссёр Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ она сообщила, что весь день перед госпитализацией супруг провёл на ногах, а вечером приехал на день рождения вместе с Симоньян к общей подруге.

«И всё. Это был последний вечер», — сказала она.

Буквально на второй или на третий день после госпитализации врачи сообщили, что у Кеосаяна повреждён мозг, добавила главред RT.

«Я всё равно ходила же каждый день, с ним разговаривала, читала ему, молилась. Он мне отвечал, насколько это возможно, как врачи говорили, рефлекторно. Глаза открывал, смотрел», — рассказала она в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни 26 сентября 2025 года.

В феврале Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна, которая будет выдаваться «просто хорошим, правильным людям».

