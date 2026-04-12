Дмитриев пригласил иностранцев в Россию и объявил обмен мемами

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне введения функции автоперевода в X пригласил иностранцев посетить Россию и предложил устроить обмен мемами.
«Замечательно видеть, как автоперевод стирает барьеры общения между людьми в разных странах. Всем привет из России, ждем вас в гости! Пришлите фото или мем своей страны», — написал Дмитриев в X.
Он подчеркнул, что диалог между людьми из разных стран «поможет лучше понять друг друга и преодолеть любые трудности вместе».
Ранее в X появилась функция автоматического перевода материалов на язык пользователя. Перевод публикаций осуществляется с помощью интегрированного в X чат-бота Grok.