Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с праздником Пасхи. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
«Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости», — говорится в подавлении президента.
Путин подчеркнул, что этот день объединяет людей вокруг многовековых традиций, духовных и нравственных ценностей. Президент пожелал россиянам здоровья, благополучия и всего наилучшего.
KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию Пасхальной литургии в Храме Христа Спасителя.