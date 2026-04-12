Путин поздравил верующих с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех граждан страны с праздником Пасхи.
«Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой.
В эти минуты в храме Христа Спасителя в Москве проходит ночное Пасхальное богослужение. Церемонию проводит патриарх Кирилл. RT ведёт прямую трансляцию.
Президент России прибыл на Пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Он традиционно посещает службу в честь главного православного праздника.