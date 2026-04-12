Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает переговоры с Ираном насыщенными, но не готов прогнозировать итоги

Американский президент отметил, что США побеждают «вне зависимости от того, что произойдет».

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает переговоры между США и Ираном в Пакистане насыщенными, но не готов сейчас прогнозировать, какими будут их итоги.

«Мы ведем очень насыщенные переговоры с Ираном», — сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома.

«Я получаю много информации. Встреча идет в течение многих часов», — констатировал американский лидер. «Может, они заключат сделку, может нет», — отметил он. «Посмотрим, что будет. Вне зависимости от того, что произойдет, мы побеждаем», — утверждал американский лидер. «Мне все равно, заключим мы сделку или нет», — сказал он.

