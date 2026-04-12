Эксперты: новые дроны ВСУ «Марсианин» работают на нестандартных диапазонах

В компании — разработчике российского дрондетектора «Тень» также отметили, что эти БПЛА разработали не на Украине, а производят их в США или в одной из европейских стран.

ДОНЕЦК, 12 апреля. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ «Марсианин», появившийся недавно на фронте, работает на нестандартных диапазонах, сообщили ТАСС в компании — разработчике российского дрондетектора «Тень».

«Марсианин» имеет цифровой Wi-Fi, подобный передатчик с MIMO 2Х2, работающий в нестандартных диапазонах 2000−2300 ГГц либо 3300−3800 ГГц", — сказано в сообщении.

Там также отмечается, что беспилотники «Марсианин» не являются украинской разработкой, а производство, вероятно, развернуто в США или одной из стран Евросоюза.

«На днях с нами на связь вышли наши боевые товарищи из ДНР и сообщили, что противник стал применять по территории региона свои передовые дроны “Марсианин”, которые оснащены искусственным интеллектом и могут летать на достаточно высокой скорости — до 300 км/ч. Это максимальная скорость, на ней вряд ли летают на всем протяжении маршрута, вероятно, только при снижении в моменте атаки. Скорее всего, разработка поставлена на конвейер в одной из стран ЕС или в США. К научным изысканиям Украины это не имеет никакого отношения», — рассказали в компании.

Отмечается, что модуль связи беспилотника выполнен на трех платах, включая Wi-Fi-модем с переносом в нестандартные диапазоны, приемо-передатчики и управление. Основа устройства выполнена на W-iFi-модуле RTL8812EU.

«На этой же плате стоят два дуплексных преобразователя частоты. Частоты передачи переносятся с 5.8 вниз на 2 и 3 ГГц для приема наоборот — снизу вверх, эти частоты определяются платой приемо-передатчиков. Вообще, диапазон частот используемых компонентов достаточно большой, доступны скорее всего любые частоты до 6ГГц», — отметили разработчики «Тени».

8 апреля мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ начали использовать дроны «Марсианин» для ударов по городу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше