Дмитриев: британские и европейские чиновники дрожат из-за кризиса в АПК

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в странах Европы усиливается напряжённость в аграрном секторе, связанная с нехваткой топлива и удобрений. По его словам, эта ситуация вызывает обеспокоенность у властей Великобритании и государств ЕС.
Он отметил, что фермеры, столкнувшиеся с ростом издержек и дефицитом ресурсов, начинают активно выражать недовольство. По его оценке, протестные настроения сначала проявились в отдельных странах, таких как Ирландия, а затем стали распространяться шире по европейскому региону.
Дмитриев также указал, что сложившаяся ситуация оказывает давление на чиновников, вынуждая их реагировать на нарастающее недовольство аграриев. Он считает, что кризис в сельском хозяйстве становится серьёзным вызовом для европейской политики и экономики.