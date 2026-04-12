Трамп предостерег Китай от поставок вооружений Ирану

Американский президент отметил, что в этом случае у Пекина «могут быть большие проблемы».

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп предостерег Китай от гипотетических поставок вооружений в Иран.

«Если Китай это сделает, у Китая могут быть большие проблемы», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

Посольство КНР в Вашингтоне ранее опровергло утверждения телеканала CNN о том, что Китай якобы планирует поставить Ирану средства противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель. «Китай никогда не поставлял вооружения ни одной из сторон конфликта, приведенная информация не соответствует действительности», — заявил ТАСС пресс-секретарь китайского диппредставительства в США Лю Пэнъюй. Так он прокомментировал публикацию телеканала, в которой со ссылкой на источники утверждается, что Китай готовится поставить Ирану через третьи страны переносные зенитные ракетные комплексы.

«Китай, будучи ответственной крупной державой, выполняет свои международные обязательства. Мы призываем американскую сторону воздержаться от безосновательных обвинений, вредоносных спекуляций и погонь за сенсациями. Мы надеемся, что заинтересованные стороны приложат больше усилий для снижения напряженности», — подчеркнул Лю Пэнъюй.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше