Трамп предостерег Китай от поставок вооружений Ирану

Посольство КНР в Вашингтоне ранее опровергло утверждения телеканала CNN о том, что Китай якобы планирует поставить Ирану средства противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель. «Китай никогда не поставлял вооружения ни одной из сторон конфликта, приведенная информация не соответствует действительности», — заявил ТАСС пресс-секретарь китайского диппредставительства в США Лю Пэнъюй. Так он прокомментировал публикацию телеканала, в которой со ссылкой на источники утверждается, что Китай готовится поставить Ирану через третьи страны переносные зенитные ракетные комплексы.