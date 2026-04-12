«Либо напуганы, либо жадничают»: Трамп обрушился на НАТО с обвинениями из-за Ормузского пролива

«Мы откроем пролив, хотя сами им не пользуемся, потому что им пользуется много других стран в мире, которые либо напуганы, либо слабы, либо жадничают. Не знаю, в чем дело, но НАТО нам не помогло», — заявил республиканец.
Ранее сообщалось, что контроль над Ормузским проливом стал камнем преткновения в переговорах США и Ирана. По данным западных СМИ, диалог между Вашингтоном и Тегераном, проходящий при посредничестве Пакистана, достиг тупиковой точки. Причиной стали непримиримые позиции сторон: Иран настаивает на единоличном суверенитете над проливом и введении платы за проход судов, в то время как США не согласны с такими условиями.
Напомним, накануне в Исламабаде при посредничестве Пакистана стартовали первые с 1979 года прямые переговоры США и Ирана. Делегации возглавили вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. На экспертном уровне стороны обсуждают ядерную программу Ирана, разморозку активов и контроль над Ормузским проливом. Дональд Трамп пригрозил возобновить военные действия в случае провала, однако сам диалог уже считают шагом к долгосрочному миру на Ближнем Востоке. Сейчас идёт третий раунд переговоров.
