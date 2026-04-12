Симоньян рассказала о работе над книгой, посвящённой памяти Кеосаяна

«Такой любви, его любви, которую я всегда чувствовала, — это не достаётся многим женщинам никогда. Моя свекровь, Лаурочка, вот она говорит: “Я когда смотрела на вас, я поняла, что я никогда никого не любила и меня никогда никто не любил”. Потому что это была какая-то неимоверная любовь. Я сейчас пишу об этом книгу, вот что меня держит. Я пишу книгу, и это будет, как я считаю, памятник ему. Она называется “Не первая любовь. Исповедь горя и радости”, — сказала Маргарита Симоньян.