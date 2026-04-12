Симоньян рассказала о работе над книгой, посвящённой памяти Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пишет книгу «Не первая любовь. Исповедь горя и радости» — это будет памятник Тиграну Кеосаяну.
Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
«Такой любви, его любви, которую я всегда чувствовала, — это не достаётся многим женщинам никогда. Моя свекровь, Лаурочка, вот она говорит: “Я когда смотрела на вас, я поняла, что я никогда никого не любила и меня никогда никто не любил”. Потому что это была какая-то неимоверная любовь. Я сейчас пишу об этом книгу, вот что меня держит. Я пишу книгу, и это будет, как я считаю, памятник ему. Она называется “Не первая любовь. Исповедь горя и радости”, — сказала Маргарита Симоньян.
Также главный редактор RT рассказала, что многие люди, прочитавшие книгу «В начале было Слово — в конце будет Цифра», пишут ей письма о том, что благодаря произведению они пришли к Господу.
Сама Симоньян призналась, что считает эту книгу делом своей жизни.