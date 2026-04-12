Вернувшиеся из плена жители Курщины получат сертификаты на жильё вне очереди

Жители приграничных населённых пунктов Курской области, вернувшиеся из плена, смогут получить сертификаты на жильё в приоритетном порядке по готовности. Об этом рассказал глава Суджанского района Алексей Спиридонов.

Источник: Life.ru

«Все меры поддержки, которые были положены, сейчас будем оформлять. По сертификатам — будем смотреть по документам, как они будут готовы, вне очереди будут получать», — заявил Спиридонов.

Напомним, 11 апреля семеро курян, которых вернули с территории Украины, были доставлены в Курск.. Их автобус прибыл в один из пунктов временного размещения, где собрались родные, медики и представители местных властей. Губернатор Курской области направил за людьми собственный транспорт и бригаду врачей. Среди освобождённых — пять женщин и двое мужчин.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.