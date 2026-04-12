Путин поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
«Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас со Светлым праздником Пасхи», — говорится в сообщении.
Президент заявил, что неустанный подвижнический труд, искренняя забота о сохранении богатейшего исторического, культурного, духовного достояния России, утверждении в обществе традиционных христианских ценностей, укреплении института семьи, воспитании молодёжи по праву снискали высокое признание Патриарху Кириллу.
«Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний, призывает к добру, милосердию, справедливости и состраданию», — добавил президент.
Путин особо отметил действенную помощь, которую Патриарх Кирилл оказывает участникам и ветеранам специальной военной операции.
«От души желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов во всех начинаниях, здоровья и долголетия», — говорится в сообщении.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.