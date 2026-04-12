Трамп вновь раскритиковал НАТО за отказ помочь по Ормузу

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал открыть Ормузский пролив и в очередной раз раскритиковал НАТО за то, что альянс не помог Вашингтону по этому вопросу.
Сам Трамп в субботу анонсировал, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, «не набравшимся смелости» заняться этим самим. Позднее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что два военных корабля США прошли через Ормузский пролив в рамках миссии по его очистке от мин. Гостелерадиокомпания Ирана опровергала сообщения о пересечении пролива кораблями США.
«Мы откроем пролив, даже если сами им не пользуемся, потому что в мире есть много других стран, которые им пользуются, которые либо боятся, либо слабы, либо бедны — я не знаю, в чём дело. Но нам НАТО не помогло», — заявил Трамп журналистам.
Недавно Трамп в интервью изданию Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Ранее американский лидер также называл НАТО «бумажным тигром», добавляя при этом, что Россия «не боится НАТО».