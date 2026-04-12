КСИР: попытки военных судов пройти через Ормузский пролив будут жёстко пресечены

Любая попытка прохода военных судов через Ормузский пролив встретит жёсткий ответ, заявили в ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
«Военно-морские силы КСИР полностью и решительно осуществляют… управление Ормузским проливом. Разрешение на проход в соответствии со специальными правилами предоставляется только невоенным судам», — говорится в заявлении командования, которое приводит Tasnim.
Кроме того, в КСИР опровергли сообщения о проходе американских судов через пролив.
Ранее репортёр Axios Барак Равид сообщил, что несколько кораблей Военно-морских сил США якобы пересекли Ормузский пролив.
Затем иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на источник сообщила, что американские военные корабли не пересекали Ормузский пролив.
Телеканал CNN отмечал, что Соединённые Штаты на переговорах с Ираном, которые проходят в эти минуты в Исламабаде, выдвигают неприемлемые требования по поводу Ормузского пролива и по ряду других вопросов.