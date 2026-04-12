В Катаре объявили о полном возобновлении судоходства в дневное время суток

ТУНИС, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Катара объявили о полном возобновлении судоходства для всех типов морского транспорта с 12 апреля в период с 06:00 до 18:00. Соответствующее заявление опубликовало министерство транспорта эмирата.
«Министерство транспорта объявляет о полном возобновлении морской навигации для всех типов судов, начиная с воскресенья, 12 апреля, с 06:00 до 18:00», — говорится в тексте, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Согласно заявлению, выходить в море круглосуточно разрешается только тем судам, которые имеют лицензии на ведение рыболовной деятельности. Министерство призвало всех участников морского сообщения строго соблюдать данные указания, а также обеспечивать наличие и исправность необходимого оборудования безопасности на борту до выхода в море.