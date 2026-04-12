Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Катаре объявили о полном возобновлении судоходства в дневное время суток

Выходить в море круглосуточно разрешается только тем судам, которые имеют лицензии на ведение рыболовной деятельности, сообщило министерство транспорта эмирата.

ТУНИС, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Катара объявили о полном возобновлении судоходства для всех типов морского транспорта с 12 апреля в период с 06:00 до 18:00. Соответствующее заявление опубликовало министерство транспорта эмирата.

«Министерство транспорта объявляет о полном возобновлении морской навигации для всех типов судов, начиная с воскресенья, 12 апреля, с 06:00 до 18:00», — говорится в тексте, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Согласно заявлению, выходить в море круглосуточно разрешается только тем судам, которые имеют лицензии на ведение рыболовной деятельности. Министерство призвало всех участников морского сообщения строго соблюдать данные указания, а также обеспечивать наличие и исправность необходимого оборудования безопасности на борту до выхода в море.

Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше