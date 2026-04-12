Иранский депутат назвал условие открытия Ормузского пролива

Депутат Азизи: Ормузский пролив может быть открыт только с разрешения Ирана.

ТЕГЕРАН, 12 апр — РИА Новости. Открытие Ормузского пролива для судоходства может произойти только с разрешения Ирана, заявил глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи на фоне переговоров Ирана и США в Исламабаде.

«Ормузский пролив может быть открыть только с разрешения Ирана, а не при помощи постов в социальных сетях», — написал Азизи на своей странице в социальной сети Х.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
