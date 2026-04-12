Трамп пообещал открыть Ормузский пролив и в очередной раз раскритиковал НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении открыть Ормузский пролив и вновь подверг критике НАТО за отсутствие поддержки Вашингтона по этому вопросу.
«Мы откроем пролив, даже если сами им не пользуемся… Нам НАТО не помогло», — сказал он журналистам.
Ранее президент США пригрозил генсеку НАТО Марку Рютте наказать страны альянса, которые не хотят помогать США.
Телеканал CNN отмечал, что Соединённые Штаты на переговорах с Ираном, которые проходят в эти минуты в Исламабаде, выдвигают неприемлемые требования по поводу Ормузского пролива и по ряду других вопросов.
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.