Трамп пообещал открыть Ормузский пролив и в очередной раз раскритиковал НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении открыть Ормузский пролив и вновь подверг критике НАТО за отсутствие поддержки Вашингтона по этому вопросу.

«Мы откроем пролив, даже если сами им не пользуемся… Нам НАТО не помогло», — сказал он журналистам.

Ранее президент США пригрозил генсеку НАТО Марку Рютте наказать страны альянса, которые не хотят помогать США.

Телеканал CNN отмечал, что Соединённые Штаты на переговорах с Ираном, которые проходят в эти минуты в Исламабаде, выдвигают неприемлемые требования по поводу Ормузского пролива и по ряду других вопросов.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
