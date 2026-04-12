Новому генсеку ООН предстоит работа над ошибками, заявили в МИД

Логвинов назвал первостепенной задачей нового генсека ООН работу над ошибками.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Первостепенной задачей нового генерального секретаря ООН станет «кропотливая работа над ошибками», заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Исхожу из того, что соответствующая кропотливая “работа над ошибками” станет первостепенной задачей нового Генерального секретаря, который должен приступить к исполнению обязанностей в январе следующего года», — сказал Логвинов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что его опыт работы в МАГАТЭ позволил бы ему внести вклад в повышение эффективности работы ООН и занять пост генерального секретаря Всемирной Организации.

По словам Гросси, следующий человек на посту генсека ООН должен обладать глубоким пониманием интересов государств и конфликтов между ними, причем с самых разных точек зрения.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
