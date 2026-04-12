Переговоры Ирана и США проходят в позитивном ключе, пишут СМИ

CNN: переговоры Ирана и США в Пакистане проходят в позитивном ключе.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переговоры Ирана и США в Пакистане проходят в позитивном ключе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пакистанские источники.

Ранее иранские СМИ сообщали, что Иран и США провели уже два раунда переговоров в пакистанской столице. Позднее иранское агентство Tasnim передало, что делегации Ирана и США начали третий раунд переговоров.

«Общий тон и результаты переговоров в целом остаются позитивными», — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше