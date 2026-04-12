«Добро пожаловать домой, мужики!» Минобороны показало видео прибытия самолёта с вернувшимися из плена бойцами

Российские военные вернулись домой из плена Видео © Telegram / Минобороны России.
Один из военных признался, что испытывает большое счастье от возвращения на Родину. Мужчина отметил, что его ждут родные и близкие люди.
«Спасибо Министерству обороны за то, что предоставил мне такую огромную возможность приехать домой, наконец-таки. Это, конечно, счастье, что вернулся на родную землю», — сказал боец.
Боец добавил, что уже успел позвонить своим родственникам.
В сопроводительном тексте к публикации Минобороны обратилось к возвращённым военным со словами: «Добро пожаловать домой, мужики!».
Ранее сообщалось, что между Российской Федерацией и Украиной состоялся обмен пленными. Каждая из сторон вернула по 175 военнослужащих. В процессе возвращения российских бойцов посредническую роль взяли на себя Объединённые Арабские Эмираты. Освобождённые военнослужащие направлены в медицинские учреждения для обследования и получения необходимой помощи. После завершения реабилитации они смогут встретиться со своими семьями.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.