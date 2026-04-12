«Добро пожаловать домой, мужики!» Минобороны показало видео прибытия самолёта с вернувшимися из плена бойцами

Ранее сообщалось, что между Российской Федерацией и Украиной состоялся обмен пленными. Каждая из сторон вернула по 175 военнослужащих. В процессе возвращения российских бойцов посредническую роль взяли на себя Объединённые Арабские Эмираты. Освобождённые военнослужащие направлены в медицинские учреждения для обследования и получения необходимой помощи. После завершения реабилитации они смогут встретиться со своими семьями.