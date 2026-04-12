Космонавты «Роскосмоса» с борта МКС поздравили россиян с Днём космонавтики

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с борта МКС поздравили россиян с Днём космонавтики.
«Наша цель — зажечь в сердцах миллионов российских мальчишек и девчонок искру любви к космосу», — сказал Федяев.
В «Роскосмосе» напомнили, что 12 апреля 1961 года стало началом новой мировой эпохи: освоение космоса перестало быть далёкой и абстрактной идеей. Человек преодолел земное притяжение и вышел на орбиту, открыв путь к исследованию пространства за пределами планеты.
Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с профессиональным праздником.