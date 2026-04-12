CNN: Иран не изменит статус Ормузского пролива без изменения позиции США

Вашингтону и Тегерану необходимо выработать общую позицию для продолжения переговоров, сообщает телеканал.

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Иран не намерен менять статус Ормузского пролива до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не выработают общую позицию для продолжения переговоров. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на иранский источник.

«Иран не торопится. До достижения общей основы статус Ормузского пролива останется неизменным, и даже согласованное количество судов не сможет пройти», — заявил источник, добавив, что «чрезмерные требования» американской стороны по некоторым вопросам пока не позволяют сторонам договориться о базе для переговоров.

Источник телеканала предупредил, что если американские переговорщики не займут «реалистичную позицию», пролив останется закрытым, и назвал ситуацию «повторением просчета», который обернется против США.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше