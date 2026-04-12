НЬЮ-ЙОРК, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему все равно на исход переговоров с Ираном, потому что Вашингтон якобы одержал победу.
«Заключим мы сделку или нет — для меня это не имеет никакого значения… причина — потому что мы победили», — сказал американский лидер журналистам на лужайке Белого дома.
«Посмотрим, что произойдёт, но с моей точки зрения — мне всё равно», — добавил он.
В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.