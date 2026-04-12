FT: переговоры Ирана и США зашли в тупик из-за Ормузского пролива

Переговоры США и Ирана в Пакистане зашли в тупик из-за разногласий по контролю над Ормузским проливом, пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждений.

Переговоры США и Ирана в Пакистане зашли в тупик из-за разногласий по контролю над Ормузским проливом, пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждений.

«Два человека, проинформированные о ходе переговоров, сообщили, что обсуждение вопроса о возобновлении работы пролива остаётся камнем преткновения», — говорится в публикации.

Издание подчёркивает, что Иран «настаивает на сохранении контроля над водным путём» и возможности взимать плату с судов за проход. При этом иранская сторона отвергает варианты «совместного контроля».

Агентство Tasnim передаёт, что переговоры в Пакистане продолжаются уже 14 часов. По словам журналистов, «некоторые серьёзные разногласия» между иранской и американской делегациями всё ещё сохраняются.

Телеканал CNN ранее писал, что Соединённые Штаты на переговорах с Ираном выдвигают неприемлемые требования по поводу Ормузского пролива и по ряду других вопросов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
