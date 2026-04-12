СМИ сообщили о серьезных противоречиях между США и Ираном после переговоров

«Между иранской и американской делегациями на переговорах все еще сохраняются серьезные разногласия. Теперь дело за США — им предстоит преодолеть свои завышенные требования и заменить свои амбиции реалистичным подходом», — говорится в сообщении.
Несмотря на эти проблемы, в Тегеране заявили, что диалог продолжится.
Накануне в Исламабаде прошла встреча американской и иранской делегаций. Как передавал телеканал Al Hadath, стороны сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Тегеран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.