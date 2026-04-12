Фьюри: Джошуа, ты принимаешь мой вызов?

Тайсон Фьюри после победы над Арсланбеком Махмудовым вызвал Энтони Джошуа.
«Теперь я хочу дать вам бой, который вы так долго ждали. Энтони Джошуа, давай дадим фанам то, чего они хотят. Битва Британии. И вот мой вызов — я вызываю тебя, Энтони Джошуа, на бой с Цыганским Королём. Ты принимаешь мой вызов? Не бегай от меня», — сказал Фьюри в октагоне.
Также он отметил, что посвящает победу над Махмудовым бывшему чемпиону мира Рикки Хаттону, который скончался осенью прошлого года.
Ранее Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей. Для него этот бой стал первым с декабря 2024-го, когда он проиграл судейским решением Александру Усику.