Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что британские и европейские чиновники паникуют из-за кризиса в аграрном секторе своих стран, связанным с нехваткой топлива и удобрений.
«Фермеры, испытывающие нехватку топлива и удобрений, сначала в Ирландии, а затем по всей Европе восстают, чтобы защитить свой образ жизни. Бюрократы ЕС и Великобритании дрожат и паникуют, когда кризис начинает разворачиваться», — написал он в соцсети X.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что страны Европы могут столкнуться с серьёзными экономическими последствиями на фоне роста цен на энергоносители.
Политолог Виктор Сухотин выразил мнение, что причины энергетического кризиса в Европе не столько военные или экономические, сколько политические и идеологические.