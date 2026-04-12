Джошуа — Фьюри: ты избегаешь боя со мной уже 10 лет

Энтони Джошуа отказался от стердауна с Тайсоном Фьюри, но ответил на его вызов.
После победы над Арсланбеком Махмудовым Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа и предложил подняться на ринг для стердауна. Джошуа отказался.
«У меня нет проблем с тем, чтобы разделить с тобой ринг. Сегодня твоя ночь. При всём уважении, но ты не будешь говорить мне, что я должен делать. Ты избегаешь боя со мной уже десять лет. Когда будешь готов, назовёшь сроки, но я скажу, когда я буду готов. Я тут босс. Я хозяин ситуации, помни это», — сказал Джошуа.
Позже он добавил, что в отличие от соотечественника никогда не заявлял о завершении карьеры, и не исключил возможности встречи с Фьюри в ринге в будущем.
Ранее Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей. Победа стала для него 35-й в карьере, из которых 24 были одержаны нокаутом. Также у англичанина два поражения и ничья.
На счету Джошуа 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения.