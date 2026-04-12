В Лондоне задержали более 500 человек за поддержку Palestine Action

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Свыше 500 демонстрантов были задержаны 11 апреля в центре Лондона за поддержку пропалестинского движения Palestine Action. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.
«523 человека были задержаны за выражение поддержки запрещенной организации. Возраст задержанных варьируется от 18 до 87 лет», — уточнили в столичной полиции.
Это первая акция с того момента, как 13 февраля Высокий суд Англии и Уэльса признал незаконным запрет движения. Правительство Великобритании оспорило это решение.
Как сообщил телеканал Sky News, среди доставленных в полицейский участок оказался один из основателей и действующих участников британской музыкальной группы Massive Attack Роберт дель Ная. Он, как и многие другие участники протеста, держал в руке плакат с надписью: «Я против геноцида. Я поддерживаю Palestine Action», что служит основанием для задержания, учитывая запрещенный статус организации.
Участники протестной акции, среди которых по традиции было много пожилых людей, не оказывали сопротивления полицейским, но и не шли сами в автозаки. В итоге правоохранителям приходилось относить их в полицейские машины на руках, пишет газета The Guardian.
Движение было внесено в черный список в Великобритании организаций 5 июля. Членство в Palestine Action, участие в собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета организации на акциях протеста в ее поддержку по всей стране были задержаны более 3 тыс. человек, из них подавляющее большинство — в Лондоне.