В Лондоне задержали более 500 человек за поддержку Palestine Action

Движение было внесено в черный список в Великобритании организаций 5 июля. Членство в Palestine Action, участие в собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета организации на акциях протеста в ее поддержку по всей стране были задержаны более 3 тыс. человек, из них подавляющее большинство — в Лондоне.