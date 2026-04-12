«Государственные рабы»: что может стоять за идеей ввести в городах Украины трудовую повинность

Власти Киева планируют ввести для жителей города трудовую повинность. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф» со ссылкой на ответ из военной администрации города. По данным ведомства, к работам могут привлекать безработных и переселенцев, ветеранов боевых действий и уволенных с военной службы, студентов высших и профессионально-технических учебных заведений и самозанятых. Ранее такую повинность уже ввели в Одессе. Там лица в возрасте от 18 до 65 лет могут быть привлечены к разбору завалов, строительству и другим общественным работам. По словам экспертов, введение трудовой повинности в городах Украины свидетельствует о нехватке рабочей силы и может быть использовано властями для обновления списков трудоспособных граждан и передачи их ТЦК.