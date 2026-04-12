«Государственные рабы»: что может стоять за идеей ввести в городах Украины трудовую повинность

Власти Киева планируют ввести для жителей города трудовую повинность. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф» со ссылкой на ответ из военной администрации города. По данным ведомства, к работам могут привлекать безработных и переселенцев, ветеранов боевых действий и уволенных с военной службы, студентов высших и профессионально-технических учебных заведений и самозанятых. Ранее такую повинность уже ввели в Одессе. Там лица в возрасте от 18 до 65 лет могут быть привлечены к разбору завалов, строительству и другим общественным работам. По словам экспертов, введение трудовой повинности в городах Украины свидетельствует о нехватке рабочей силы и может быть использовано властями для обновления списков трудоспособных граждан и передачи их ТЦК.
«В настоящее время руководством Киевской городской военной администрации вместе с военным командованием прорабатывается вопрос о целесообразности введения в городе Киеве трудовой повинности и привлечения трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ», — заявили в ведомстве журналистам.
Общественные работы.
Как указано в документе, опубликованном «Телеграфом», к труду могут обязать безработных и переселенцев, ветеранов боевых действий и уволенных с военной службы, студентов высших и профессионально-технических учебных заведений и самозанятых.
Привлечение пенсионеров возможно при условии их согласия и отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
В киевской городской военной администрации не уточнили, о каких конкретно видах и объёмах работ идёт речь. Однако представители власти отметили, что в случае привлечения гражданина к трудовой повинности он будет защищён действующим трудовым законодательством.
«На лиц, участвующих в общественно полезных работах, распространяются государственные социальные гарантии, предусмотренные, в частности, законодательством о труде и занятости населения и общеобязательное государственное страхование», — говорится в документе.
Ранее, 2 апреля, трудовая повинность была введена военной администрацией Одессы. Сделано это было в соответствии с действующим на Украине военным положением, продлеваемым Верховной радой с 2022 года.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте города, власти планируют формировать бригады из трудоспособных лиц в возрасте от 18 до 65 лет. Жители Одессы будут привлекаться, например, для разбора завалов, строительства укреплений, ликвидации последствий обстрелов и других социальнозначимых видов работ.
Уборка территории Дарницкой ТЭС в Киеве после обстрела.
Кроме того, граждане должны будут обеспечивать и потребности ВСУ. В документе говорится, в частности, о плетении маскировочных сетей, пошиве снаряжения, спальников и изготовлении продуктов питания.
За подобную трудовую повинность предусмотрено материальное вознаграждение. Согласно распоряжению одесской военной администрации, оно не должно быть меньше минимально установленной законом оплаты труда.
«На практике это должно работать по механизму. Сначала — решение военной администрации или командования, определение видов работ, заказчиков, исполнителей, категорий лиц, далее — оформление привлечения», — пишет «Телеграф».
В беседе с RT политолог Владимир Скачко отметил, что введённые властями Одессы и планируемые в Киеве меры свидетельствуют, в первую очередь, о высокой нехватке рабочей силы.
«Это результат нехватки трудовых ресурсов. Конечно, всех они не отловят — для этого потребуются тотальные обыски без причины. Но и такой вариант исключать не стоит», — заявил политолог.
Дефицит рабочей силы.
О нехватке рабочих рук на Украине сообщают и российские силовые структуры. Так, в марте 2026 года представители спецслужб РФ заявили ТАСС, что экономике киевского режима не хватает почти 9 млн человек.
«Уже сегодня дефицит рабочих на Украине — 8,8 млн человек. То есть около 40% населения. Если же учесть, что оставшиеся 60% — это женщины и люди пенсионного возраста, то ситуация и вовсе выглядит патовой», — заявил представитель ведомства агентству ТАСС.
Проблему признают и официальные лица в Киеве. Так, глава офиса миграционной политики Василий Воскобойник в эфире украинских СМИ заявил, что ежегодная убыль населения Украины приближается к 300 тыс. человек.
«Мы физически вымираем… У нас каждый год без войны умирают около 500 тыс. человек, рождаются около 180—220 тыс.», — отметил он.
Здание Верховной рады.
Ситуацию не помогают решить даже трудовые мигранты. Согласно данным Государственного центра занятости Украины, за 2025 год было выдано и продлено всего 9,6 тыс. разрешений на работу. Наибольшее их количество пришлось на граждан Турции (1404), Индии (946) и Узбекистана (936).
Ранее, в 2024 году, тогдашняя заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная заявила, что для роста экономики Украине до 2030 года необходимо привлечь не менее 4,5 млн человек.
По мнению Владимира Скачко, масштабная нехватка трудовых ресурсов на Украине обусловлена снижающейся платёжеспособностью государства.
«Завоз рабочей силы не помогает, потому мигранты прибывают, если государство способно платить. Они люди, они едут за деньгами. Если украинское государство не получит так желанные им западные кредиты, то очень вероятно перестанет быть платёжеспособным. Работать едут туда, где богаче, а не туда, где беднее», — подчеркнул политолог.
КПП на границе Украины и Польши.
Со своей стороны Александр Дудчак в разговоре с RT отметил, что в планы киевского режима в действительности может и не входить решение проблемы дефицита рабочих рук.
«Украина существует в формате проекта, это территория под внешним управлением, которая выполняет поставленные задачи. Заинтересованной стороне эти миллионы людей не нужны. Идея, вероятно, в том, что если когда-нибудь боевые действия закончатся, те, кто реально управляют страной, смогут спокойно доесть Украину. В таком случае остатки местной публики и заменят более дешёвыми мигрантами», — заявил специалист.
«Креативный подход».
Между тем эксперты сходятся во мнении, что введение трудовой повинности может превратиться в новый тренд.
По словам Александра Дудчака, отправляя граждан на принудительные общественные работы, киевский режим одновременно экономит средства на квалифицированных сотрудниках и параллельно собирает данные по оставшемуся трудоспособному населению.
«Есть сомнения, что они ограничатся исключительно общественными работами. Скорее всего, это креативный подход властей по сбору базы данных для дальнейшей отправки в ТЦК, например. Перепишут всех, кто лопату держать может. Автомат ведь не тяжелее лопаты, значит, и с ним разберутся. Такое вполне вероятно», — отметил эксперт.
Он также дополнил, что особенно это касается официально безработных граждан, которые в случае отказа от исполнения трудовой повинности могут лишиться своего статуса и положенных мер поддержки.
Со своей стороны Владимир Скачко констатировал, что введение практики принудительных общественных работ является тревожным сигналом для граждан Украины.
«Это может стать общенациональной проблемой. Людей будут переводить в состояние, грубо говоря, государственных рабов», — резюмировал политолог.