Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шеф Пентагона Хегсет заявил о проходе двух кораблей США через Ормузский пролив

Руководитель Пентагона Пит Хегсет утверждает, что два боевых судна Соединённых Штатов пересекли Ормузский пролив. Речь идёт об эсминцах USS Frank E. Petersen Jr. и USS Michael Murphy.

Источник: Life.ru

Дональд Трамп ранее пообещал, что Вашингтон возьмёт на себя расчистку этой акватории от иранских мин. По его словам, это будет сделано в качестве услуги государствам, которым «не хватило смелости» действовать самостоятельно.

Хегсет написал в соцсети X, что американские корабли уже действуют в Персидском заливе. Их задача — полностью убрать взрывоопасные предметы, ранее оставленные Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

При этом портал Axios со ссылкой на чиновника из США информировал: переход через пролив совершили несколько единиц флота без согласования с Тегераном. Инцидент произошёл параллельно с переговорами американской и иранской делегаций в Исламабаде.

Иранское телевидение со ссылкой на представителя высшего военного руководства страны опровергло данную информацию. В Тегеране отрицают сам факт прохода американских судов через пролив.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
